Grande Fratello Vip 5: l’opinione di JenLaFlaca sulla quarantunesima puntata (Di sabato 20 febbraio 2021) La mia faccia quando Alfonso Signorini apre questa puntata del Gf con “Vamossss a Bailar!!!“ Cosa. Chi. Che c’ho la sciatica e ho già sonno tanto sonno che la De Blanck in confronto è Ginger Rogers. Quindi ora basta. Ora trovo qualche motivo che spieghi perché continuo a vedere il GF e la facciamo finita (a parte per il fatto che sapevo avrei dovuto scrivere l’opinione, visto che me lo avete chiesto in tantissimi, no ma grazieheheheheheh). Prima di tutto, se guardo Gemma Galgani da un secolo in tv, cosa sono SEI mesi di fronte all’ETERNITÀ? E secondo di tutto, ci sarà pure qualcosa degno di nota in questo GF. Uno spunto di riflessione. Quanto è facile, per esempio, seguire la milionesima puntata, ora che è tutto andato in vacca, ora che tutto viene fatto alla luce del sole? Eh? Facilissimo. Nessun tranello degli autori, nessun dubbio ... Leggi su isaechia (Di sabato 20 febbraio 2021) La mia faccia quando Alfonso Signorini apre questadel Gf con “Vamossss a Bailar!!!“ Cosa. Chi. Che c’ho la sciatica e ho già sonno tanto sonno che la De Blanck in confronto è Ginger Rogers. Quindi ora basta. Ora trovo qualche motivo che spieghi perché continuo a vedere il GF e la facciamo finita (a parte per il fatto che sapevo avrei dovuto scrivere, visto che me lo avete chiesto in tantissimi, no ma grazieheheheheheh). Prima di tutto, se guardo Gemma Galgani da un secolo in tv, cosa sono SEI mesi di fronte all’ETERNITÀ? E secondo di tutto, ci sarà pure qualcosa degno di nota in questo GF. Uno spunto di riflessione. Quanto è facile, per esempio, seguire la milionesima, ora che è tutto andato in vacca, ora che tutto viene fatto alla luce del sole? Eh? Facilissimo. Nessun tranello degli autori, nessun dubbio ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - GrandeFratello : La comunicazione ufficiale di Grande Fratello in merito all'interruzione temporanea della sessione di televoto: ecc… - ernestocarbone : Alla fine Casalino sta più in tv adesso che quando era nella casa del grande fratello. - avni00499711 : RT @Alessia86058477: 'non è grande fratello senza di me e Stefania insieme' SAY IT LOUDER #gfvip #sovip #tzvip #zorzando - MariaF04243141 : RT @dimmidiretta: Quando mi chiedono quanto sono ossessionata dal Grande Fratello da 1 a 10 rispondo Francesco Oppini ??#gfvip #tzvip https… -