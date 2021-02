Genoa, Badelj: “Mi esplode il cuore. In situazioni simili penso ad Astori” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il Genoa non si arrende mai e strappa in maniera rocambolesca il pareggio contro l'Hellas Verona. Il centrocampista Milan Badelj: "Se fossi un tifoso allo stadio, mi esploderebbe il cuore. Nel momento di difficoltà, quando siamo rimasti con un uomo in meno, abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi. Abbiamo carattere, scendiamo in campo per far vedere che ci siamo. Quando ho tirato, ho pensato solamente a calciare bene perché qualcosa sarebbe accaduto. Astori? Lo sento ogni giorno, specialmente in situazioni così emozionanti come questa". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilnon si arrende mai e strappa in maniera rocambolesca il pareggio contro l'Hellas Verona. Il centrocampista Milan: "Se fossi un tifoso allo stadio, mirebbe il. Nel momento di difficoltà, quando siamo rimasti con un uomo in meno, abbiamo tirato fuori il meglio di noi stessi. Abbiamo carattere, scendiamo in campo per far vedere che ci siamo. Quando ho tirato, ho pensato solamente a calciare bene perché qualcosa sarebbe accaduto.? Lo sento ogni giorno, specialmente incosì emozionanti come questa". ITA Sport Press.

