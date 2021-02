**Calcio: Figc, un minuto di raccoglimento per scomparsa Bellugi, Gravina 'un grande dolore'** (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - L'Italia del calcio piange Mauro Bellugi, morto questa mattina a Milano all'età di 71 anni. Difensore cresciuto nelle giovanili dell'Inter, con cui ha collezionato 90 presenze vincendo uno scudetto nella stagione 1970/71, in carriera ha vestito anche le maglie di Bologna, Napoli e Pistoiese, diventando all'inizio degli anni '80 vice allenatore del club toscano. In Nazionale ha disputato 32 gare, prendendo parte ai Mondiali del 1974 e del 1978 e al Campionato Europeo del 1980. In memoria di Bellugi, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha disposto l'effettuazione di un minuto di raccoglimento su tutti i campi. "È un grande dolore per il calcio italiano -dichiara Gravina- Mauro è stato un protagonista ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Roma, 20 feb. (Adnkronos) - L'Italia del calcio piange Mauro, morto questa mattina a Milano all'età di 71 anni. Difensore cresciuto nelle giovanili dell'Inter, con cui ha collezionato 90 presenze vincendo uno scudetto nella stagione 1970/71, in carriera ha vestito anche le maglie di Bologna, Napoli e Pistoiese, diventando all'inizio degli anni '80 vice allenatore del club toscano. In Nazionale ha disputato 32 gare, prendendo parte ai Mondiali del 1974 e del 1978 e al Campionato Europeo del 1980. In memoria di, il presidente dellaGabrieleha disposto l'effettuazione di undisu tutti i campi. "È unper il calcio italiano -dichiara- Mauro è stato un protagonista ...

