Verissimo, la confessione di Belen Rodriguez: “Ero rimasta incinta per sbaglio e poi ho perso il bambino” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Verissimo, la confessione di Belen Rodriguez Belen Rodriguez è incinta. La showgirl argentina ha di recente confermato la sua seconda gravidanza mettendo a tacere i rumors che si rincorrevano da settimane pubblicando una foto con il pancione insieme al suo compagno, l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La modella argentina ha parlato della gravidanza a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 20 febbraio. Belen ha confidato a Silvia Toffanin i dettagli: “La scorsa estate sono rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 febbraio 2021), ladi. La showgirl argentina ha di recente confermato la sua seconda gravidanza mettendo a tacere i rumors che si rincorrevano da settimane pubblicando una foto con il pancione insieme al suo compagno, l’hair-stylist Antonino Spinalbese. La modella argentina ha parlato della gravidanza anella puntata che andrà in onda sabato 20 febbraio.ha confidato a Silvia Toffanin i dettagli: “La scorsa estate sonoper. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era ...

clikservernet : Verissimo, la drammatica confessione di Belén Rodriguez: “Sono rimasta incinta per sbaglio ma poi ho perso il bambi… - Noovyis : (Verissimo, la drammatica confessione di Belén Rodriguez: “Sono rimasta incinta per sbaglio ma poi ho perso il bamb… - FQMagazineit : Verissimo, la drammatica confessione di Belén Rodriguez: “Sono rimasta incinta per sbaglio ma poi ho perso il bambi… - Sport_Fair : La confessione di #Belen 'Ho perso un bambino, sono stata malissimo' - MondoTV241 : Belen Rodriguez, confessione intima a Verissimo: 'Ero già incinta in estate, dopo quattro giorni ho perso il bambin… -