Sondaggi, oltre sei italiani su dieci hanno fiducia nel governo Draghi. Per il 56,8% sarà in continuità con Conte (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parte con il 65,2% dei consensi il nuovo governo guidato da Mario Draghi. Secondo l’ultimo Sondaggio condotto da Quorum/Youtrend per Skytg24 tra il 15 e 16 febbraio, il neopremier può contare sull’appoggio di oltre sei italiani su dieci, mentre il 34,8% degli intervistati sostiene di avere “poca o nessuna fiducia” nel suo operato. Va da sé che il via libera che gli hanno accordato quasi tutti i partiti in Parlamento – a eccezione di Fratelli d’Italia, Sinistra italiana e un gruppo di M5s contrari alle indicazioni degli iscritti su Rousseau – è visto da gran parte dei cittadini (71,4%) come una “dimostrazione di responsabilità” verso il Paese, mentre solo il 28,6% lo considera un tradimento della volontà elettorale. C’è però un altro dato significativo: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Parte con il 65,2% dei consensi il nuovoguidato da Mario. Secondo l’ultimoo condotto da Quorum/Youtrend per Skytg24 tra il 15 e 16 febbraio, il neopremier può contare sull’appoggio diseisu, mentre il 34,8% degli intervistati sostiene di avere “poca o nessuna” nel suo operato. Va da sé che il via libera che gliaccordato quasi tutti i partiti in Parlamento – a eccezione di Fratelli d’Italia, Sinistra italiana e un gruppo di M5s contrari alle indicazioni degli iscritti su Rousseau – è visto da gran parte dei cittadini (71,4%) come una “dimostrazione di responsabilità” verso il Paese, mentre solo il 28,6% lo considera un tradimento della volontà elettorale. C’è però un altro dato significativo: ...

MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Sondaggi, oltre sei italiani su dieci hanno fiducia nel governo Draghi. Per il 56,8% sarà in continuità con Conte http… - fattoquotidiano : Sondaggi, oltre sei italiani su dieci hanno fiducia nel governo Draghi. Per il 56,8% sarà in continuità con Conte - FedericadB : Esperimento riuscito. Oltre 1200 votanti. Se contate che i maggiori sondaggi politici sono su base 500/1000 è un da… - FedericadB : Esperimento riuscito. Oltre 1000 votanti. Se contate che i maggiori sondaggi politici sono su base 500/1000 è un da… - gramezzana : RT @Lucabressan96: @bordomichele @pdnetwork Beh mi sembra che i sondaggi diano il Pd esattamente alla stessa percentuale del 2018. Nonostan… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi oltre Borse positive, vola Leonardo. Sterlina al top sul dollaro ... ma è l'ex Finmeccanica la protagonista La replica di Draghi alla Camera I sondaggi tra i ... oltre ai tassi nominali (il Treasury a 10 anni si è portato in area 1,3%), sono sorvegliati speciali i tassi ...

Gli allenamenti più in voga nel 2021 per Rews.it Oltre alle attività in piscina oppure in palestra di ginnastica dolce o nuoto, da praticare con la ... lo scorso anno, si è affermata con prepotenza nei sondaggi. Riguarda quell'attività sportiva che ...

Sondaggi, oltre sei italiani su dieci hanno fiducia nel governo Draghi Il Fatto Quotidiano Ue, il report choc: "Il 70% delle donne italiane non denuncia molestie" In Italia il 70% delle donne che hanno subito molestie negli ultimi cinque anni non ha denunciato l'accaduto alla polizia o altre organizzazioni. È il dato choc rivelato da un sondaggio dell'Agenzia U ...

Il centrodestra compatto vale il 49,5%: una Caporetto per la sinistra I risultati del sondaggio di Agenzia Quorum - YouTrend per Sky Tg24 parlano chiaro: la Lega è il primo partito, il centrodestra la coalizione più forte.

... ma è l'ex Finmeccanica la protagonista La replica di Draghi alla Camera Itra i ...ai tassi nominali (il Treasury a 10 anni si è portato in area 1,3%), sono sorvegliati speciali i tassi ...alle attività in piscina oppure in palestra di ginnastica dolce o nuoto, da praticare con la ... lo scorso anno, si è affermata con prepotenza nei. Riguarda quell'attività sportiva che ...In Italia il 70% delle donne che hanno subito molestie negli ultimi cinque anni non ha denunciato l'accaduto alla polizia o altre organizzazioni. È il dato choc rivelato da un sondaggio dell'Agenzia U ...I risultati del sondaggio di Agenzia Quorum - YouTrend per Sky Tg24 parlano chiaro: la Lega è il primo partito, il centrodestra la coalizione più forte.