Sileri verso la riconferma a vice della Salute: 'Niente lockdown ma chiusure mirate contro le varianti' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Niente misure draconiane ma misure mirate: "Credo che saranno necessarie zone di chiusura con la procedura di 'stop&go' che ho sempre difeso. E' chiaro che in questo momento ci sono delle aree rosse ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 febbraio 2021)misure draconiane ma misure: "Credo che saranno necessarie zone di chiusura con la procedura di 'stop&go' che ho sempre difeso. E' chiaro che in questo momento ci sono delle aree rosse ...

MattiaGallo17 : RT @GiovaQuez: La partita sottosegretari potrebbe chiudersi in CdM lunedì. Verso la conferma Sileri e Zampa. Non è escluso terzo sottosegre… - romi_andrio : RT @GiovaQuez: La partita sottosegretari potrebbe chiudersi in CdM lunedì. Verso la conferma Sileri e Zampa. Non è escluso terzo sottosegre… - alessand_mella : RT @GiovaQuez: La partita sottosegretari potrebbe chiudersi in CdM lunedì. Verso la conferma Sileri e Zampa. Non è escluso terzo sottosegre… - GiovaQuez : La partita sottosegretari potrebbe chiudersi in CdM lunedì. Verso la conferma Sileri e Zampa. Non è escluso terzo s… - 28gradi : Gimbe: serve lockdown rigoroso di tre settimane - See more at: -