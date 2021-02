Sanremo 2021, Sinisa Mihajlovic: "Insieme a Zlatan Ibrahimovic sul palco dell'Ariston" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sinisa Mihajlovic in una conferenza stampa ha confermato che parteciperà a Sanremo 2021, l'allenatore del Bologna si esibirà Insieme a Zlatan Ibrahimovic. Sinisa Mihajlovic salirà sul palco di Sanremo 2021: il tecnico del Bologna ha confermato l'indiscrezione che girava nei giorni scorsi dichiarando che sarà tra gli ospiti dell'Ariston e che duetterà con Zlatan Ibrahimovic. Martedì 2 marzo parte il 71° Festival di Sanremo, un'edizione particolare perchè non ci sarà il pubblico a incoraggiare e applaudire i cantanti al Teatro Ariston. Il direttore artistico Amadeus a dicembre ha ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 febbraio 2021)in una conferenza stampa ha confermato che parteciperà a, l'allenatore del Bologna si esibiràsalirà suldi: il tecnico del Bologna ha confermato l'indiscrezione che girava nei giorni scorsi dichiarando che sarà tra gli ospitie che duetterà con. Martedì 2 marzo parte il 71° Festival di, un'edizione particolare perchè non ci sarà il pubblico a incoraggiare e applaudire i cantanti al Teatro. Il direttore artistico Amadeus a dicembre ha ...

