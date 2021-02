Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “L’uso in passato di cocaina? Provo orrore più che per il gesto in sé, per le compagnie frequentate” (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il periodo in cui tiravo cocaina? Provo orrore più che per il gesto in sé, per le compagnie frequentate”. Così Enrico Ruggeri, ospite a ‘La Confessione’ in onda venerdì 19 febbraio alle 22.45 sul Nove a proposito delL’uso di cocaina fatto in passato. “Mi ha colpito questa sua frase: ‘Mi dà molto fastidio pensare che da qualche parte ci sia un coglione che mi vede in tv e dice agli amici: ‘Vedi Ruggeri? Io con quello ho tirato di coca’”, ha osservato il conduttore. “E’ il motivo principale per cui ho smesso perché una delle cose che mi diceva mio padre era: ‘Cerca di frequentare persone alla tua altezza o di altezza superiore‘ – ha spiegato l’autore di ‘Quello che le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) “Il periodo in cui tiravopiù che per ilin sé, per le”. Così Enrico, ospite a ‘La’ in onda venerdì 19 febbraio alle 22.45 sula proposito deldifatto in. “Mi ha colpito questa sua frase: ‘Mi dà molto fastidio pensare che da qualche parte ci sia un coglione che mi vede in tv e dice agli amici: ‘Vedi? Io con quello ho tirato di coca’”, ha osservato il conduttore. “E’ il motivo principale per cui ho smesso perché una delle cose che mi diceva mio padre era: ‘Cerca di frequentare persone alla tua altezza o di altezza superiore‘ – ha spiegato l’autore di ‘Quello che le ...

Noovyis : (Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “L’uso in passato di cocaina? Provo orrore più che per il gesto in… - Noovyis : (Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “La depressione di mio padre? Orrore per la sua rinuncia all’azion… - ilfattovideo : Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “L’uso in passato di cocaina? Provo orrore più che per il gesto in… - ilfattovideo : Ruggeri a La Confessione di Peter Gomez (Nove): “La depressione di mio padre? Orrore per la sua rinuncia all’azione… -