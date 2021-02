Prudenza con Samsung Galaxy S20 FE, ma ritorna One UI 3.1 da oggi (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono indicazioni indubbiamente interessanti ed incoraggianti quelle che arrivano in queste ore sul Samsung Galaxy S20 FE, in riferimento all’aggiornamento con One UI 3.1. Stando alle informazioni riportate non molto tempo fa sul nostro magazine, il produttore coreano aveva infatti sospeso la distribuzione dell’aggiornamento. I motivi specifici non sono mai stati ufficializzati, anche se alcuni utenti sui social avevano ipotizzato che l’upgrade avesse dato vita a problemi inerenti la durata della batteria. Il mistero sul Samsung Galaxy S20 FE e sull’aggiornamento con One UI 3.1 Come riporta SamMobile, il mistero è fitto, in quanto il firmware originale non è stato ritirato a causa di problemi tecnici riscontrati con il Samsung Galaxy S20 FE. La questione relativa all’aggiornamento ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono indicazioni indubbiamente interessanti ed incoraggianti quelle che arrivano in queste ore sulS20 FE, in riferimento all’aggiornamento con One UI 3.1. Stando alle informazioni riportate non molto tempo fa sul nostro magazine, il produttore coreano aveva infatti sospeso la distribuzione dell’aggiornamento. I motivi specifici non sono mai stati ufficializzati, anche se alcuni utenti sui social avevano ipotizzato che l’upgrade avesse dato vita a problemi inerenti la durata della batteria. Il mistero sulS20 FE e sull’aggiornamento con One UI 3.1 Come riporta SamMobile, il mistero è fitto, in quanto il firmware originale non è stato ritirato a causa di problemi tecnici riscontrati con ilS20 FE. La questione relativa all’aggiornamento ...

