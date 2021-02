Napoli | consiglieri comunali positivi | revocata seduta

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Fucito ha revocato ladel Consiglio fissata per il prossimo 23 febbraio. La decisione, si legge in una nota, “è stata assunta a seguito della richiesta pervenuta dai capigruppo Matteo Brambilla (Movimento 5 Stelle), Aniello Esposito (Partito Democratico), Roberta Giova (La Città) e Carmine Sgambati (Italia Viva) e sentiti i restanti componenti della Conferenza dei Capigruppo, per il permanere dell’impossibilità a partecipare deiVincenzo Moretto e Diego Venanzoni, causa Covid-19”. La Conferenza dei Capigruppo si riunirà proprio il 23 febbraio per calendarizzare ulteriori sedute consiliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

