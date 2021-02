Magi: ora variante inglese non preoccupa, virus muta per natura (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Ora non siamo preoccupati dalla variante inglese, il virus muta per sua natura”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, interpellato dall’agenzia Dire in merito alla variante inglese registrata per la prima volta anche a Rieti, nel Lazio.” “”Grazie ai vaccini che oggi abbiamo a disposizione e grazie al progresso- ha spiegato- in tempi rapidi abbiamo avuto la possibilita’ di vaccinare e questo ci permette anche di modificare il vaccino e di agire sulle varianti. Pero’ prima facciamo sparire il virus dalla circolazione con la copertura vaccinale prima eviteremo il diffondersi di nuove varianti”. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 febbraio 2021) Roma – “Ora non siamoti dalla, ilper sua”. Risponde cosi’ il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio, interpellato dall’agenzia Dire in merito allaregistrata per la prima volta anche a Rieti, nel Lazio.” “”Grazie ai vaccini che oggi abbiamo a disposizione e grazie al progresso- ha spiegato- in tempi rapidi abbiamo avuto la possibilita’ di vaccinare e questo ci permette anche di modificare il vaccino e di agire sulle varianti. Pero’ prima facciamo sparire ildalla circolazione con la copertura vaccinale prima eviteremo il diffondersi di nuove varianti”.

