LIVE Musetti-Gulbis 5-2, Challenger di Biella 2 in DIRETTA: l’azzurro può chiudere il set (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 DUE SET POINT Musetti! Altro rovescio in rete del lettone. 30-15 Servizio al corpo del classe 2002. 15-15 Largo il rovescio in back dell’azzurro. 15-0 Buona prima di Musetti. 5-2 Il lettone prolunga il set ma adesso Musetti può vincere il parziale. AD-40 Smorzata di Gulbis e passante di diritto: lunga la volée di Musetti. 40-40 Diritto lungo di Gulbis: il lettone fa e disfa. 40-30 Serve&volley di Gulbis: volée di diritto vincente del lettone. 30-30 Rovescio diagonale vincente di Gulbis. 15-30 In rete il diritto in accelerazione del #187 al mondo. 15-15 Servizio e diritto del lettone. 0-15 Servizio e rovescio di Gulbis: accelerazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 DUE SET POINT! Altro rovescio in rete del lettone. 30-15 Servizio al corpo del classe 2002. 15-15 Largo il rovescio in back del. 15-0 Buona prima di. 5-2 Il lettone prolunga il set ma adessopuò vincere il parziale. AD-40 Smorzata die passante di diritto: lunga la volée di. 40-40 Diritto lungo di: il lettone fa e disfa. 40-30 Serve&volley di: volée di diritto vincente del lettone. 30-30 Rovescio diagonale vincente di. 15-30 In rete il diritto in accelerazione del #187 al mondo. 15-15 Servizio e diritto del lettone. 0-15 Servizio e rovescio di: accelerazione ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Challenger Biella 2 2021 - Lorenzo Musetti alla ricerca della semifinale contro il lettone Ernests G… - zazoomblog : LIVE Musetti-Gulbis Challenger di Biella 2 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Musetti-Gulbis #Challenger… - zazoomblog : LIVE Musetti- Lacko 5-4 Challenger di Biella 2 in DIRETTA: lo slovacco serve per restare nel set - #Musetti-… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Challenger di Biella 2 - Lorenzo Musetti torna in campo con Lukas Lacko dopo la vittoria su Stefano… - livetennisit : Challenger Biella 2, Potchefstroom 2 e Concepcion: LIVE i risultati con il dettaglio del Secondo Turno. In campo Mu… -