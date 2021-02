LIVE Medvedev-Tsitsipas, Australian Open 2021 in DIRETTA: il russo parte favorito (Di venerdì 19 febbraio 2021) 9.04 Buongiorno a tutti e benvenuti nella DIRETTA LIVE TESTUALE di Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale dell’Australian Open 2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti nella DIRETTA LIVE TESTUALE di Daniil Medvedev-Stefanos Tsitsipas, sfida valida per la semifinale dell’Australian Open 2021. I due, rispettivamente numero 4 e numero 6 del mondo, confermano di essere forti candidati per essere grandi protagonisti del tennis futuro, dopo il ritiro di Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer e si affrontano per giocarsi la loro prima finale nello Slam ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 febbraio 2021) 9.04 Buongiorno a tutti e benvenuti nellaTESTUALE di Daniil-Stefanos, sfida valida per la semifinale dell’. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti nellaTESTUALE di Daniil-Stefanos, sfida valida per la semifinale dell’. I due, rispettivamente numero 4 e numero 6 del mondo, confermano di essere forti candidati per essere grandi protagonisti del tennis futuro, dopo il ritiro di Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer e si affrontano per giocarsi la loro prima finale nello Slam ...

Eurosport_IT : Chi raggiungerà Djokovic in finale? ???????? Segui la semifinale tra Medvedev e Tsitsipas LIVE su… - RSIsport : ???????? Oggi alla RSI parte 1: ?????? 09h30 Australian Open, semifinale Medvedev - Tsitsipas - zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas Australian Open 2021 in DIRETTA: semifinale incerta chi va a sfidare Djokovic? - #Medvedev-… - zazoomblog : LIVE Medvedev-Tsitsipas Australian Open 2021 in DIRETTA: semifinale incerta chi va a sfidare Djokovic? - #Medvedev… - benfrank_36 : ??Live?? - UCLA + Oregon + Medvedev 1.5U?? -