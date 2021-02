Juliana Moreira | l’annuncio “Mi ridurrò il seno”

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sui social, la showgirl brasilianaha confidato ai suoi follower di voler ricorrere alla chirurgia estetica “Se qualcosa del tuo corpo non ti piace e ti fa soffrire, va cambiata”: con queste parole la showgirl brasilianaha annunciato ai propri follower sui social di voler ricorrere alla chirurgia estetica, per sottoporsi in particolare ad un intervento di mastoplastica riduttiva. La stessa spiega: “Ho sempre avuto una quinta coppa D. Dopo la gravidanza sono arrivata anche alle coppe E ed F . Ora invece vorrei una terza scarsa coppa C“. In controtendenza rispetto ai certamente più richiesti interventi di mastoplastica additiva,(nel cuore del pubblico italiano dal 2007 grazie a programmi Mediaset quali Cultura Moderna e ...

ha ridotto il seno, ieri, 18 febbraio, si è sottoposta all'intervento. La showgirl brasiliana 38enne sposata con Edoardo Stoppa dal 2017 e mamma di Lua Sophie, 9 anni, e Sol Gabriel