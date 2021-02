Grave rider investito. Due settimane fa un altro era morto. Mazzeo: "Fermare la strage" (Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondo rider coinvolto in un Grave incidente in pochi giorni. Dopo la morte di un uomo alcuni giorni fa a Montecatini , stavolta tocca a un rider fiorentino. E' accaduto in piazza delle Cure a ... Leggi su lanazione (Di venerdì 19 febbraio 2021) Secondocoinvolto in unincidente in pochi giorni. Dopo la morte di un uomo alcuni giorni fa a Montecatini , stavolta tocca a unfiorentino. E' accaduto in piazza delle Cure a ...

Nuovo incidente sul lavoro per un rider a Firenze Firenze, 19 - 2 - 2021 - Un nuovo incidente grave sul lavoro ieri sera in piazza delle Cure a Firenze, dove un rider è caduto ed è stato travolto da un'auto. Ora è in codice rosso all'Ospedale di Careggi . "Contiamo purtroppo tre incidenti in ...

''Ieri notte un rider è caduto ed è stato travolto da un'auto, adesso è in codice rosso in ospedale, come denuncia la Cgil - ha detto il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo -. Mi pare ch ...

Firenze: rider cade dalla bici e viene investito, in codice rosso a Careggi Un 45enne ha perso l'equilibrio a causa dell'asfalto bagnato ed è caduto, venendo poi investito da un'auto che sopraggiungeva ...

