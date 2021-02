Governo Draghi ribaltone al Senato, chi è che ha davvero più voti: l’effetto boomerang (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pirandello avrebbe parlato di relativismo. Effettivamente a seconda di come lo si guardi, il Governo Draghi potrebbe essere “più di destra” o “più di sinistra”. Che è di fatto l’accusa che gli stanno muovendo in queste ore la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, che ha parlato di una fortissima impronta rossa, e Nicola Fratoianni di Leu, certo che si tratti, invece, di un esecutivo spostato verso destra. A destabilizzare ancor di più lo strappo nel M5s, che potrebbe lasciare «prateria aperta» a Berlusconi e Salvini, i politici che il Pd teme forse di più. leggi anche l’articolo —> “Conte torna prof, università di Firenze lo aspetta”: poi arriva precisazione del rettore Nel corso della giornata di mercoledì 17 febbraio 2021, a Palazzo Madama, Draghi ha raccolto 262 favorevoli contro soli 40 contrari. Risultato non meno ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Pirandello avrebbe parlato di relativismo. Effettivamente a seconda di come lo si guardi, ilpotrebbe essere “più di destra” o “più di sinistra”. Che è di fatto l’accusa che gli stanno muovendo in queste ore la leader di Fratelli di Italia Giorgia Meloni, che ha parlato di una fortissima impronta rossa, e Nicola Fratoianni di Leu, certo che si tratti, invece, di un esecutivo spostato verso destra. A destabilizzare ancor di più lo strappo nel M5s, che potrebbe lasciare «prateria aperta» a Berlusconi e Salvini, i politici che il Pd teme forse di più. leggi anche l’articolo —> “Conte torna prof, università di Firenze lo aspetta”: poi arriva precisazione del rettore Nel corso della giornata di mercoledì 17 febbraio 2021, a Palazzo Madama,ha raccolto 262 favorevoli contro soli 40 contrari. Risultato non meno ...

