Giorgia Meloni: "Squadra Draghi sotto le aspettative degli italiani" (Di venerdì 19 febbraio 2021) "Il nuovo Governo di Draghi? La Squadra è al di sotto delle aspettative degli italiani, nel programma ci sono principi condivisibili, ma non ha chiarito come intende calarli nel concreto. Ci sono cose su cui siamo d'accordo, come sulla crescita economica, lo aspettiamo alla prova dei fatti". Giorgia Meloni, ospite di Mattino 5 su Canale 5, parla così della formazione del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. "Draghi non lo conoscevo, l'ho visto alle consultazioni, dicono abbia grandi capacità. La posizione di Fdi non riguarda Draghi, ma il contesto dove è inserito" ha precisato la leader di Fratelli d'Italia.

