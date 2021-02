Festival di Sanremo: Barbara Palombelli scelta come co-conduttrice per una sera (Di venerdì 19 febbraio 2021) Una conduttrice di Mediaset approda a Sanremo, Barbara Palombelli sbarca alla 71esima edizione del Festival accanto ad Amadeus. Mancano pochi giorni ormai all’inizio della kermesse che sarà rigorosamente senza pubblico e che, alle battute finali continua ad incappare in problemi. Ultimo in ordine cronologico, dopo il caso Fedez, che ha rischiato la squalifica, è quello della positività del tampone di uno dei big. Intanto spunta un altro nome tra i super ospiti della finale! Festival di Sanremo: arriva Barbara Palombelli Barbara Palombelli sarà al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston, a rilanciare la notizia è stata l’Ansa che ha svelato quando la Palombelli sarà a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 19 febbraio 2021) Unadi Mediaset approda asbarca alla 71esima edizione delaccanto ad Amadeus. Mancano pochi giorni ormai all’inizio della kermesse che sarà rigorosamente senza pubblico e che, alle battute finali continua ad incappare in problemi. Ultimo in ordine cronologico, dopo il caso Fedez, che ha rischiato la squalifica, è quello della positività del tampone di uno dei big. Intanto spunta un altro nome tra i super ospiti della finale!di: arrivasarà al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston, a rilanciare la notizia è stata l’Ansa che ha svelato quando lasarà a ...

