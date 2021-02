Dispersi sul monte | la conferma su Valeria | Gianmarco | Tonino e Gianmauro è arrivata poco fa

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stati individuati i corpi di tre dei quattro escursionistida domenica 24 gennaio sulVelino. Il primo corpo è stato individuato stamattina, gli altri due successivamente. “Nella mattinata – sottolinea la Prefettura dell’Aquila – erano in corso le ricerche, mai interrotte se non nelle giornate di forte maltempo, anche con unità cinofile, condotte da tutte le componenti presenti sulla zona”. Continuano le operazioni per la ricerca del quarto disperso. ”L’Abruzzo si stringe alle famiglie delle povere vittime con tutto l’affetto di cui siamo capaci. Grazie ai soccorritori, che domani continueranno a cercare l’ultimo disperso. Uomini e donne di grande generosità che non hanno mai smesso di cercarli. #velino #regioneabruzzo” ha scritto in un tweet il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.“Solo dolore, e immenso. La città ...