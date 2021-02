Covid in Campania | oggi 1 616 positivi e 13 morti | l' indice di contagio sale all' 8 | 2% | crescono i ricoveri

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.616su 19.708 tamponi effettuati, 43 in più di ieri con 178 tamponi in meno...

Allo stesso tempo, però, si osserva una ' leggera ricrescita ' dei casia livello nazionale, ... che hanno portato il ministero della Salute a spostare, Molise ed Emilia Romagna in zona ...I ricoveri crescono: sono 183, due in più di ieri, i pazienti in terapia intensiva, 1.902 (+12) quelli negli altri reparti. Le 46 nuove vittime sono 14 in provincia di Bologna, sette nel ...Nelle ultime ventiquattro ore 17.170 guariti Sono 15.479 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ... Questa invece la situazione nelle altre regioni: Emilia +1.821, ...Sono 1.616 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania, 151 dei quali identificati da test antigenici rapidi. Dei 1.616 nuovi positivi, 54 sono risultati sintomatici. I tamponi ...