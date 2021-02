All Star Game: LeBron e Durant i titolari delle squadre (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stati scelti LeBron e Durant come titolari dell’All Star Game. Si attende martedì per conoscere i nomi delle riserve Nelle scorse ore sono stati rivelati i nomi dei titolari per la “partita delle stelle”(All Star Game) della NBA. La scelte avviene tramite votazioni suddivise in tre categorie. 50% dei voti spetta al pubblico, un 25% spetta agli stessi giocatori, l’ultimo 25% invece spetta ai giornalisti specializzati in NBA. Le scelte di queste votazioni quindi sono ricadute su diversi campioni. A Est i Nets la fanno da padrone con Kyrie Irving e Kevin Durant, ai quali si aggiungono Bradley Beal dei Wizards, Giannis Antetokounmpo (due volte MVP) e il centro dei 76ers Joel Embiid. ... Leggi su zon (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sono stati scelticomedell’All. Si attende martedì per conoscere i nomiriserve Nelle scorse ore sono stati rivelati i nomi deiper la “partitastelle”(All) della NBA. La scelte avviene tramite votazioni suddivise in tre categorie. 50% dei voti spetta al pubblico, un 25% spetta agli stessi giocatori, l’ultimo 25% invece spetta ai giornalisti specializzati in NBA. Le scelte di queste votazioni quindi sono ricadute su diversi campioni. A Est i Nets la fanno da padrone con Kyrie Irving e Kevin, ai quali si aggiungono Bradley Beal dei Wizards, Giannis Antetokounmpo (due volte MVP) e il centro dei 76ers Joel Embiid. ...

