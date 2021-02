Tabarro | edizione del 1983 | in onda su Rai 5

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Ilsarà la prossima opera insu Rai 5. Si tratta dell’messa in scena presso il Teatro Comunale di Firenze. Stiamo parlando ancora di un’opera di Giacomo Puccini in una versione datata risalente ale di cui si occupò Ermanno Olmi con la direzione musicale del M° Bruno Bartoletti. Il cast Coinvolti sul palco attori e personaggi di un certo spessore, come Hartmut Welker, Giuseppe Giacomini, Mario Ferrara, Graziano Del Vivo, Maria Slatinaru, Eleonora Jankovic, Florindo Andreolli. Regia tv di Ilio Catani. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

