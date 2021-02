Stefano Pioli: ” Il 2-2 è un risultato positivo, dispiace per Bennacer” (Di giovedì 18 febbraio 2021) il Milan ha pareggiato 2-2 con la Stella Ressa, in un match non brillante per la squadra di Stefano Pioli. Dopo essere passati in vantaggio, i rossoneri, si sono fatti rimontare prima su rigore e poi da calcio d’angolo. Stella Rossa-Milan 2-2 Intervista Dejan Stankovic, allenatore Stella Rossa Sul Milan: “Il Milan è micidiale, sono molto veloci. Non abbiamo mollato, sono contento per i ragazzi. Il derby? Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede”. Sullo stadio: “Ho avuto piacere di giocare col Marakana pieno, fa la differenza. Peccato per il calcio, speriamo di tornare alla normalità”. Sul battibecco con Pioli: “E’ normale durante la partita, rimane tutto in campo, poi si rimane in campo”. Come sta Bennacer? “La nota veramente dolente della serata è la ricaduta a Bennacer. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021) il Milan ha pareggiato 2-2 con la Stella Ressa, in un match non brillante per la squadra di. Dopo essere passati in vantaggio, i rossoneri, si sono fatti rimontare prima su rigore e poi da calcio d’angolo. Stella Rossa-Milan 2-2 Intervista Dejan Stankovic, allenatore Stella Rossa Sul Milan: “Il Milan è micidiale, sono molto veloci. Non abbiamo mollato, sono contento per i ragazzi. Il derby? Il mio derby era stasera, poi vediamo cosa succede”. Sullo stadio: “Ho avuto piacere di giocare col Marakana pieno, fa la differenza. Peccato per il calcio, speriamo di tornare alla normalità”. Sul battibecco con: “E’ normale durante la partita, rimane tutto in campo, poi si rimane in campo”. Come sta? “La nota veramente dolente della serata è la ricaduta a. ...

