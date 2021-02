Salerno, Vigili trovano bimbo ferito: indagini in corso (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Polizia municipale di Salerno ha ritrovato, in Piazza Sedile del Campo, un bambino di circa 7/8 anni. Immediato l’arrivo anche del personale delle Politiche Sociali del Comune che sta seguendo il caso. A dare l’allarme una signora salernitana che, in attesa degli agenti, gli ha comprato qualcosa da mangiare. Il bimbo è stato trasportato subito in ospedale avendo una lieve ferita sulla fronte. Il minore, tramite l’interprete, ha riferito di chiamarsi Cristinel ed è presumibilmente di nazionalità rumena. Al momento il piccolo si trova ancora in ospedale per tutti gli accertamenti medici, avendo un lieve trauma cranico. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– La Polizia municipale diha ritrovato, in Piazza Sedile del Campo, un bambino di circa 7/8 anni. Immediato l’arrivo anche del personale delle Politiche Sociali del Comune che sta seguendo il caso. A dare l’allarme una signora salernitana che, in attesa degli agenti, gli ha comprato qualcosa da mangiare. Ilè stato trasportato subito in ospedale avendo una lieve ferita sulla fronte. Il minore, tramite l’interprete, ha ridi chiamarsi Cristinel ed è presumibilmente di nazionalità rumena. Al momento il piccolo si trova ancora in ospedale per tutti gli accertamenti medici, avendo un lieve trauma cranico. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

