Ricerca | individuata l’alterazione di un gene che lascia l’organismo senza anticorpi

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 febbraio 2021)delFNIP1 “spegne” il metabonzaolismo delle cellule del sistema immunitario che producono gli, i linfociti B, che per questa ragione muoiono prima di divenire adulti,ndo cosi’indifeso. Lo hanno osservato per la prima volta nell’uomo itori italiani del Centro diTettamanti e i medici del Centro di emato-oncologia pediatrica Maria Letizia Verga della Clinica Pediatrica Universita’ Bicocca, in collaborazione con il Leiden University Medical Center di Leiden (Paesi Bassi), il Baylor College of Medicine e il Texas Children’s Hospital di Houston (Usa). Itori hanno anche scoperto che questa alterazionetica, oltre a essere tra le cause della più grave e diffusa ...