“Revelación” primo EP in spagnolo di Selena Gomez

(Di giovedì 18 febbraio 2021)annuncia “”, il suoEP in: l’uscita del disco è prevista per il 12 marzodebutta con unEP in. La popstar ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo progetto, “”, in arrivo il 12 marzo. Disponibile in pre-ordine, il disco, completamente in lingua spagnola, è stato anticipato dai singoli “De Una Vez”… L'articolo Corriere Nazionale.

...questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) Presto la cantante pubblicherà il suoEP interamente in spagnolo intitolato "" , che ...Il 12 marzo Selena Gomez pubblicherà il suoEP interamente in spagnolo intitolato "" . Un progetto nato in tempi di pandemia e per questo realizzato in gran parte a distanza , come ha spiegato la stessa cantante in una nuova ...