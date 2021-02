Ranking FIFA, top 10 invariata ad inizio 2021: Belgio al comando, Italia decima (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nessuna variazione al vertice nel primo Ranking FIFA del 2021. Le 43 partite internazionali giocate da dicembre ad oggi, perlopiù disputate in Africa, non hanno modificato le posizioni che contano della graduatoria mondiale. Il Marocco, vincitore dell’African Nations Championship, guadagna due posizioni e sale al 33esimo posto, mentre il Mali, anch’esso finalista, migliora di tre posizioni ed è ora 54esimo. Al comando rimane il Belgio, davanti a Francia e Brasile. A seguire, nell’ordine, ci sono Inghilterra, Portogallo, Spagna, Argentina, Uruguay e Messico. L’Italia del CT Mancini chiude la Top Ten. Il prossimo aggiornamento del Ranking è previsto per il prossimo 8 aprile. Questa la classifica per quanto riguarda le posizioni di vertice: 1 – Belgio ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nessuna variazione al vertice nel primodel. Le 43 partite internazionali giocate da dicembre ad oggi, perlopiù disputate in Africa, non hanno modificato le posizioni che contano della graduatoria mondiale. Il Marocco, vincitore dell’African Nations Championship, guadagna due posizioni e sale al 33esimo posto, mentre il Mali, anch’esso finalista, migliora di tre posizioni ed è ora 54esimo. Alrimane il, davanti a Francia e Brasile. A seguire, nell’ordine, ci sono Inghilterra, Portogallo, Spagna, Argentina, Uruguay e Messico. L’del CT Mancini chiude la Top Ten. Il prossimo aggiornamento delè previsto per il prossimo 8 aprile. Questa la classifica per quanto riguarda le posizioni di vertice: 1 –...

