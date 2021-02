Puglia, i timori per il focolaio di variante Uk a Fasano: 60 casi. Ma l’assessore Lopalco: “Ora non serve chiudere, aspettiamo il governo” (Di giovedì 18 febbraio 2021) In poco meno di due settimane, in Puglia, la variante inglese è passata dal 15 al 38,6% di incidenza sul totale dei campioni studiati. Un balzo che sta preoccupando gli esperti che, ora, devono decidere come muoversi. Nel quartier generale della Sanità pugliese, si attende di capire anzitutto ciò che farà il governo centrale. Se ci sarà un inasprimento delle misure oppure no e, quindi, se sarà necessaria una azione autonoma. Perché la variante Uk di Sars-Cov-2 si sta diffondendo a macchia di leopardo nella regione e anche molto velocemente. Ma potrebbe non essere l’unica. Dal secondo monitoraggio condotto dal Policlinico di Bari e inviato al ministero e all’Istituto Superiore di Sanità, si è visto non solo l’andamento in crescita ma che la provincia maggiormente contagiata da questo ceppo è quella di Brindisi: è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) In poco meno di due settimane, in, lainglese è passata dal 15 al 38,6% di incidenza sul totale dei campioni studiati. Un balzo che sta preoccupando gli esperti che, ora, devono decidere come muoversi. Nel quartier generale della Sanità pugliese, si attende di capire anzitutto ciò che farà ilcentrale. Se ci sarà un inasprimento delle misure oppure no e, quindi, se sarà necessaria una azione autonoma. Perché laUk di Sars-Cov-2 si sta diffondendo a macchia di leopardo nella regione e anche molto velocemente. Ma potrebbe non essere l’unica. Dal secondo monitoraggio condotto dal Policlinico di Bari e inviato al ministero e all’Istituto Superiore di Sanità, si è visto non solo l’andamento in crescita ma che la provincia maggiormente contagiata da questo ceppo è quella di Brindisi: è ...

