Medvedev-Tsitsipas in tv oggi: orario, canale e diretta streaming semifinale Australian Open 2021 (Di venerdì 19 febbraio 2021) Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas oggi si affrontano nella seconda semifinale degli Australian Open 2021. Dopo aver superato Nadal in maniera clamorosa, il greco si appresta ad affrontare uno dei giocatori più in forma di questo avvio di stagione. Il russo ha dimostrato di poter conquistare il suo primo Slam della carriera. IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open MASCHILI IL PROGRAMMA E GLI ORARI DEGLI Australian Open IL MONTEPREMI DEGLI Australian Open FEMMINILI La partita è in programma nella giornata odierna di venerdì 19 febbraio, non prima delle ore 09:30 italiane sulla Rod Laver Arena. La copertura televisiva del match è affidata a Eurosport (canali 210 e 211 di ...

