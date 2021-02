Matteo Costanzo | “Il brano ‘Eterno’ nasce da una riflessione su cos’è l’amore”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 febbraio 2021)è tra i giovani rivoluzionari della musica italiana. Compositore, cantante e producer di successo per artisti come Wrongonyou, Ultimo e Leo Gassman. Dopo il successo di “Vita” che ha rappresentato l’inizio di un importante percorso musicale, il giovane artista è tornato con un nuovodal titolo “Eterno”. Una canzone d’amore che l’autore vive grazie ad una relazione stabile e felice e che rappresenta in un video da live session. Qui la nostra intervista conMM: Ciao, come stai e come stai vivendo questo periodo? MC: «In generale sto bene, fortunatamente sono sempre stato oberato di lavoro e di cose da fare. I momenti liberi li uso per me, per la mia musica e per la ricerca. Per fortuna ho questa compagna immortale che è la musica e ...