M5s, il deputato Cabras: “Non voterò la fiducia al governo Draghi. Espulsione? Le minacce non mi spaventano” (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non voterò la fiducia a questo governo. Seguo le ideologie con cui il Movimento 5 Stelle è nato. La possibilità di Espulsione annunciata da Crimi non mi spaventa”. Lo ha detto il deputato del Movimento 5 stelle, Pino Cabras, spiegando le motivazioni del suo voto contrario al governo Draghi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nonlaa questo. Seguo le ideologie con cui il Movimento 5 Stelle è nato. La possibilità diannunciata da Crimi non mi spaventa”. Lo ha detto ildel Movimento 5 stelle, Pino, spiegando le motivazioni del suo voto contrario alL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

InvictusNon : Pino Cabras, il prossimo espulso dal M5s: 'Le minacce non mi spaventano, voto no a Draghi'. Caos anche alla Camera… - Libero_official : Dopo il Senato, anche alla Camera il #M5s si divide su #Draghi. Il deputato Pino #Cabras: 'Voterò no, le minacce di… - Virus1979C : “Stasera il mio NO a questo governo sarà netto, convinto e consapevole. Oltre ogni minaccia, oltre ogni pressione,… - giovanepadawan : @sapi_enza L'intervento del deputato leghista mi ha fatto riflettere su questo: i due partiti più vecchi d'Italia s… - TosiniPietro : Un deputato del M5S sta dicendo,letterale, 'Non siamo noi che siamo cambiati,ma è l'Europa che è cambiata'. Povero Draghi... -