“L’ho uccisa io”: il compagno confessa il delitto di Lidia Peschechera (Di giovedì 18 febbraio 2021) Svolta nel caso di Pavia. Il compagno di Lidia Peschechera ha confessato: “Sì, ho uccisa io, Lidia! Era il 12 febbraio”. Inizia così a farsi luce sulla morte della cinquantenne attivista pavese: è il giovane stesso – Alessio Nigro, 28 anni, originario della provincia di Lodi – a raccontare che nel corso di una lite ha strangolato la donna, e poi ha steso il corpo nella vasca da bagno. Il corpo esanime di Lidia è stato ritrovato nel pomeriggio di mercoledì, nel suo appartamento di via Depretis, al pian terreno di una palazzina al civico 4 in zona Ticinello. Le confessioni Il datore di lavoro della donna, operaia in una azienda di Pieve Emanuele (Mi), si era preoccupato per la sua assenza e aveva contattato l’ex marito che ha poi chiesto l’intervento dei carabinieri. ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Svolta nel caso di Pavia. Ildihato: “Sì, hoio,! Era il 12 febbraio”. Inizia così a farsi luce sulla morte della cinquantenne attivista pavese: è il giovane stesso – Alessio Nigro, 28 anni, originario della provincia di Lodi – a raccontare che nel corso di una lite ha strangolato la donna, e poi ha steso il corpo nella vasca da bagno. Il corpo esanime diè stato ritrovato nel pomeriggio di mercoledì, nel suo appartamento di via Depretis, al pian terreno di una palazzina al civico 4 in zona Ticinello. Le confessioni Il datore di lavoro della donna, operaia in una azienda di Pieve Emanuele (Mi), si era preoccupato per la sua assenza e aveva contattato l’ex marito che ha poi chiesto l’intervento dei carabinieri. ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorni”… - clikservernet : Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorn… - Noovyis : (Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre gior… - Italia_Notizie : Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorn… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Pavia, il compagno confessa l’omicidio di Lidia Peschechera: “L’ho uccisa io. Ho vegliato il cadavere per tre giorni”… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ho uccisa MONTECASSIANO «C'era stata una grande mobilitazione in favore della signora Corriere Adriatico