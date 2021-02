Influenza | report Iss | ancora sotto soglia e niente picco

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 Feb. (Adnkronos Salute) - "In Italia l'incidenza delle sindromi simil-li continua a essere stabilmentelabasale, con un valore pari a circa 1,6 casi per mille assistiti. Nella scorsa stagione in questa stessa settimana la curva continuava la sua discesa dopo aver raggiunto ilepidemico stagionale e il livello di incidenza era pari a 10,7 casi per mille assistiti", quasi 7 volte maggiore. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del rapporto epidemiologico Influnet dell'Istituto superiore di sanità (Iss) per la settimana dall'8 al 14 febbraio. Nella sesta settimana dell'anno, si legge, "i casi stimati di sindrome simil-le, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 93.600, per un totale di circa 1.682.000 casi a partire dall'inizio della ...