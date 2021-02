In corso il voto sulla fiducia a Draghi alla Camera, la Meloni cita Brecht: “Ci sedemmo dalla parte del torto…” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono in corso alla Camera le procedure di voto sulla fiducia al governo Draghi, dopo aver incassato ieri al Senato 262 voti favorevoli. Con indosso la mascherina blu della presidenza del Consiglio, il premier Mario Draghi è entrato in Aula alla Camera, per la replica al termine di sei ore di discussione generale chiamando a “una nuova ricostruzione come nel dopoguerra” e avvertendo che “l’unità non è un’opzione ma un dovere“. In risposta alla replica di Draghi, durata all’incirca una quindicina di minuti, una breve e composta standing ovation. Poco più di cinque gli applausi che lo hanno interrotto, arrivati soprattutto da parte dei deputati di ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono inle procedure dial governo, dopo aver incassato ieri al Senato 262 voti favorevoli. Con indosso la mascherina blu della presidenza del Consiglio, il premier Marioè entrato in Aula, per la replica al termine di sei ore di discussione generale chiamando a “una nuova ricostruzione come nel dopoguerra” e avvertendo che “l’unità non è un’opzione ma un dovere“. In rispostareplica di, durata all’incirca una quindicina di minuti, una breve e composta standing ovation. Poco più di cinque gli applausi che lo hanno interrotto, arrivati soprattutto dadei deputati di ...

