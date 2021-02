Il silenzio delle donne sul caso della ct iraniana obbligata dal marito a disertare i Mondiali di Sci (Di giovedì 18 febbraio 2021) La notizia è passata un po’ sottotraccia, ma è di una gravità inaudita. Stiamo parlando di Samira Zargari, l’allenatrice della nazionale femminile iraniana di sci alpino che non ha potuto recarsi in Italia con la sua squadra per i Mondiali di sci a Cortina, perché il marito le ha proibito di partire. “Fino all’ultimo – ha fatto sapere la Federsci iraniana – abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile”. Il compito di accompagnare la squadra è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un’altra tecnica della Federazione. Un fatto che meriterebbe più attenzione, una notizia confermata da ogni fonte di stampa consultabile in queste ore che dovrebbe fare molto più rumore. Ma nessuno ha detto una parola. Eppure negli ultimi giorni ci siamo riempiti la bocca con le parole ... Leggi su tpi (Di giovedì 18 febbraio 2021) La notizia è passata un po’ sottotraccia, ma è di una gravità inaudita. Stiamo parlando di Samira Zargari, l’allenatricenazionale femminiledi sci alpino che non ha potuto recarsi in Italia con la sua squadra per idi sci a Cortina, perché ille ha proibito di partire. “Fino all’ultimo – ha fatto sapere la Federsci– abbiamo cercato di trovare una soluzione, ma non è stato possibile”. Il compito di accompagnare la squadra è stato quindi affidato a Marjan Kalhor, un’altra tecnicaFederazione. Un fatto che meriterebbe più attenzione, una notizia confermata da ogni fonte di stampa consultabile in queste ore che dovrebbe fare molto più rumore. Ma nessuno ha detto una parola. Eppure negli ultimi giorni ci siamo riempiti la bocca con le parole ...

