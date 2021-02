Guenda Goria fa delle precisazioni su Tommaso e Stefania? “Non incito contro nessuno | il tifo lo lascio a voi”

Leggi su blogtivvu

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Dopo l’intervento di Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta, scende in campo anche la figlia, “costretta” a faredopo essere stata accusata di incitare gli spettatori in particolareOrlando eZorzi.interviene su Twitternon ha nascosto in questi giorni la sua grande delusione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.