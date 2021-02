Grande Fratello Vip | Zenga confessa a Rosalinda | “Sento qualcosa per te”

MediasetTgcom24 : 'Grande Fratello Vip', è rottura tra Rosalinda e Dayane: la fine dei Rosmello #grandefratellovip… - fattoquotidiano : Rocco Casalino a Propaganda Live: “Ubriaco di libertà. Ora disoccupato ma con Conte non è finita”. Poi la ‘croce’ d… - trash_italiano : Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il #GFVIP e tutti i concorrenti - Mdina1967 : RT @Pinodemarco: A proposito, Ale Di Battista ci ricorda che al Senato della Repubblica italiana ieri è stata votata la fiducia al governo… - sumeera78 : @guenda_ggoria Cara guenda se avete fatto un po' di strada dentro grande fratello grazie a tomasso. Vi ha difeso s… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Nel 'Vip ' il rapporto fra Rosalinda e Dayane è ormai appeso a un filo. Da quando la Cannavò si è legata a Zenga qualcosa tra le due si è irrimediabilmente rotto. Samantha vorrebbe aiutarle ...Antonella Elia fuori dal GF Vip Quest'anno Alfonso Signorini ha fortemente voluto Antonella Elia come opinionista alVip, ma a quanto pare alcuni atteggiamenti della showgirl - che ...Dopo la morte del fratello Lucas, Juliano Mello, attraverso un collegamento, aveva ringraziato, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip per il sostegno dato alla sorella in quel momento difficile.Ieri, nel tardo pomeriggio, il Grande Fratello Vip ha voluto mettere alla prova i concorrenti con un gioco. Il tutto consisteva nel mangiare un pacco di Mikado in coppia nel minor tempo possibile e ...