Giallo Osimhen: il nigeriano potrebbe aver portato a Napoli la variante africana del Covid-19 (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attaccante potrebbe aver portato a Napoli la variante africana del Covid dopo le vacanze natalizie. Leggi su 90min (Di giovedì 18 febbraio 2021) L'attaccanteladeldopo le vacanze natalizie.

Corriere : «La variante del virus portata in Italia da Osimhen?»: controlli dell’Asl sui calciatori del Napoli - Massimo95541037 : @Manny0486550812 @ScolloPasquale @massimozampini Si CHIELLINI in ogni partita per abitudine fa delle carezze agli a… - morenoAlmare : «La variante del virus portata in Italia da Osimhen?»: controlli dell’Asl sui calciatori del Napoli… - MarSte92__ : RT @cmdotcom: #Napoli, giallo su #Osimhen e la nuova variante Covid. L’Asl a Castel Volturno: controlli sui vecchi positivi in squadra http… - panibbi : RT @Corriere: «La variante del virus portata in Italia da Osimhen?»: controlli dell’Asl sui calciatori del Napoli -