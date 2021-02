Draghi alla Camera: «Lotta alla corruzione, deprime l’economia. Pmi più competitive». Applausi dell’Aula (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha parlato di semplifcazione, Lotta alla corruzione, impegno per le carceri per lo sport e il turismo. E' partito dalle Pmi e dal nodo della corruzione ma anche le questioni delle carceri e della durata dei processi. Nel medio periodo, dice Dragi, per la ripartenza, il tema delle piccole e medie imprese comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ha parlato di semplifcazione,, impegno per le carceri per lo sport e il turismo. E' partito dalle Pmi e dal nodo dellama anche le questioni delle carceri e della durata dei processi. Nel medio periodo, dice Dragi, per la ripartenza, il tema delle piccole e medie imprese comporta e incrocia internazionalizzazione, accesso al capitale, investimenti, per rafforzare la nostra manifattura e renderla più competitiva L'articolo proviene da Firenze Post.

