Doctor Strange 2: Danny Elfman conferma che comporrà la colonna sonora (Di giovedì 18 febbraio 2021) Danny Elfman ha ufficialmente confermato che comporrà la colonna sonora di Doctor Strange 2, collaborando nuovamente con Sam Raimi. Doctor Strange 2 potrà contare su una colonna sonora composta da Danny Elfman: l'attore ha finalmente confermato il suo coinvolgimento nel progetto targato Marvel. L'artista sarebbe inoltre già al lavoro sulle composizioni originali che gli permetteranno di collaborare nuovamente con Sam Raimi. Danny Elfman, intervistato da Inverse, ha infatti raccontato: "Sto iniziando a fare un po' di lavoro in preparazione di Doctor Strange in the ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 18 febbraio 2021)ha ufficialmenteto cheladi2, collaborando nuovamente con Sam Raimi.2 potrà contare su unacomposta da: l'attore ha finalmenteto il suo coinvolgimento nel progetto targato Marvel. L'artista sarebbe inoltre già al lavoro sulle composizioni originali che gli permetteranno di collaborare nuovamente con Sam Raimi., intervistato da Inverse, ha infatti raccontato: "Sto iniziando a fare un po' di lavoro in preparazione diin the ...

artvhazza : RT @snowpointexe: il momento dell'incidente di doctor strange é uno dei piú importanti nel marvel cinematic universe. se non si fosse distr… - PidgeonMaddox : @snowpointexe io mesi fa ho scaricato Doctor Strange da un sito hohoho e sono sicura di averla vista, infatti quand… - LokiandBucky_ : RT @snowpointexe: il momento dell'incidente di doctor strange é uno dei piú importanti nel marvel cinematic universe. se non si fosse distr… - elysiante : RT @snowpointexe: il momento dell'incidente di doctor strange é uno dei piú importanti nel marvel cinematic universe. se non si fosse distr… - nunchoniente : RT @snowpointexe: il momento dell'incidente di doctor strange é uno dei piú importanti nel marvel cinematic universe. se non si fosse distr… -