Coronavirus | test rapido tramite iPhone Quattro comuni lombardi in ‘zona rossa’ – LIVE

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 8.00 – Emergenza, le Regioni che rischiano la stretta 19.10 –. L’azienda americana Kroger Health ha chiesto alla FDA l’autorizzazione per effettuare prima il tampone nasale e poi completare la procedura con lo smartphone. Risultati attesi in pochi secondi. 19.05 – Varianti in Europa, l’Ue agli Stati membri: “Evitare decisioni unilaterali sulla chiusura dei confini” Carabinieri18.45 – Allarme varianti in ...