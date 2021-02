Can Yaman fa innamorare Azzurra (e non solo) in Che Dio ci Aiuti 6: lo spoiler su Instagram (Video) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci Aiuti“, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri due episodi è per stasera, giovedì 18 febbraio, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Quella di stasera sarà una puntata ancora più speciale: come guest star, dopo Stefano De Martino, arriverà il noto e amato attore turco Can Yaman. Ecco la conferma! Sarà in una puntata di #chediociAiuti #CanYaman pic.twitter.com/SXpdE412RD — Le Bimbe Di Can Yaman (@bimbedicanYaman) February 17, 2021 Can Yaman guest star a Che Dio ci Aiuti 6 stasera in tv Nel primo episodio di stasera di Che Dio ci Aiuti 6, dal titolo “Chi è senza peccato?” ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Tutto pronto per un nuovo appuntamento con la sesta stagione di “Che Dio ci“, la serie comedy ambientata nel convento più amato e stravagante della tv. L’appuntamento con altri due episodi è per stasera, giovedì 18 febbraio, su Rai 1 a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Quella di stasera sarà una puntata ancora più speciale: come guest star, dopo Stefano De Martino, arriverà il noto e amato attore turco Can. Ecco la conferma! Sarà in una puntata di #chedioci#Canpic.twitter.com/SXpdE412RD — Le Bimbe Di Can(@bimbedican) February 17, 2021 Canguest star a Che Dio ci6 stasera in tv Nel primo episodio di stasera di Che Dio ci6, dal titolo “Chi è senza peccato?” ...

