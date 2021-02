Amici 20 la classifica dei cantanti | i professori danno i voti

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Come saprete questa edizione di20 sarà diversa anche per quello che accadrà al serale. Infatti non ci sarà un vero e proprio esame di sbarramento nel senso che la produzione quest’anno non ha dato un limite ai posti deie dei ballerini per lo show in prime time. Saranno quindi ia scegliere chi vorranno portare al serale. Non sappiamo neppure se ci saranno delle squadre o sarà un tutti contro tutti. In attesa di saperlo, ai ragazzi viene dato modo anche di capire che cosa pensano i loro insegnanti, ma anche gli altri, sul percorso che stanno facendo nella scuola. Dopo ladei ballerini, che ha mandato in crisi Martina e Rosa, le ultime due in, tocca ai. Anche per loro arriva unacon i ...