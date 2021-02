USA, indice NAHB febbraio sale a 84 punti (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – In leggero rialzo la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’indice NAHB. A febbraio il dato si è attestato a 84 punti, dagli 83 del mese precedente e del consensus. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (NAHB), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay) Leggi su quifinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) (Teleborsa) – In leggero rialzo la fiducia del settore immobiliare USA, sintetizzata dall’. Ail dato si è attestato a 84, dagli 83 del mese precedente e del consensus. L’indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (), rappresenta un quadro sintetico delle aspettative di vendita dei costruttori nel presente e nell’arco dei prossimi sei mesi: una lettura inferiore a 50 mostra una prevalenza di giudizi negativi, mentre un livello superiore indica maggiore ottimismo. (Foto: Sebastian Wagner / Pixabay)

ForexOnlineMeIt : Usa: indice prezzi produzione balza a ritmo record dal 2009, torna paura reflazione. Buy sul #dollaro - Ralfmacher : #usa #indice #mutui #settimanali 143.9 da 152.5 di #gennaio e 96.0 di #febbraio2020 - Rojname_com : Wall Street: futures Usa in forte rialzo, strategist citano calo indice della paura VIX - IariTwitt : ?? Caterina Anni ?? Annualmente l’Institute for Economics and Peace (#IEP) pubblica “l’#Indice del #terrorismo… - ValerioMBonelli : RT @UAAR_it: #Usa, 27% degli #evangelici bianchi crede alla teoria cospirazionista di #QAnon. Indice preoccupante della diffusione del #com… -

Ultime Notizie dalla rete : USA indice USA, indice NAHB febbraio sale a 84 punti In leggero rialzo la fiducia del settore immobiliare USA , sintetizzata dall'indice NAHB. A febbraio il dato si è attestato a 84 punti , dagli 83 del mese precedente e del consensus. L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (...

Usa: sale a 84 punti fiducia dei costruttori (Nahb) a febbraio, sopra stime Ad aprile, invece, in piena pandemia di coronavirus, era stato registrato il peggior calo nella storia dell'indice. Un dato sopra i 50 punti indica che le condizioni sono considerate buone dalla ...

Usa: indice prezzi produzione balza a ritmo record dal 2009, torna paura reflazione. Buy sul dollaro Finanza.com S&P 500: come operare in attesa verbali FED Il principale indice azionario USA evidenzia i primi segnali di cedimento dopo i nuovi top storici. Vediamo le strategie operative con i Certificati Turbo24 di IG ...

Borsa Usa: indici negativi in attesa dei verbali Fed La Borsa di New York ha aperto la seduta in ribasso in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed.

In leggero rialzo la fiducia del settore immobiliare, sintetizzata dall'NAHB. A febbraio il dato si è attestato a 84 punti , dagli 83 del mese precedente e del consensus. L'indicatore, elaborato dalla National Association of Home Builders (...Ad aprile, invece, in piena pandemia di coronavirus, era stato registrato il peggior calo nella storia dell'. Un dato sopra i 50 punti indica che le condizioni sono considerate buone dalla ...Il principale indice azionario USA evidenzia i primi segnali di cedimento dopo i nuovi top storici. Vediamo le strategie operative con i Certificati Turbo24 di IG ...La Borsa di New York ha aperto la seduta in ribasso in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria della Fed.