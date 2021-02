Uomini e Donne anticipazioni oggi | Maria fa fare la “scelta” a Maurizio e a Riccardo

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ledella puntata didi, quella di mercoledì 17 febbraio, rivelano che continuerà ad andare in onda il programma in versione “il Segreto”. I protagonisti saranno sempre, Gemma e. La conduttrice darà luogo ad un “gioco” per esortare il cavaliere a prendere quanto prima una decisione tra le due dame che sta corteggiando.e Roberta, invece, avranno una nuova opportunità di confronto durante la quale emergeranno rivelazioni inattese. Il gioco diNella puntata didi, leci svelano cheDe Filippi metterà ancora di più alle ...

TeresaBellanova : L'individuazione dei ministri ha dimostrato che nei partiti c'è una democrazia rachitica. Oggi sono le correnti a d… - repubblica : Tennis, svolta Fit: equiparati montepremi tornei uomini e donne - elenabonetti : Pronta a servire il Paese nei desideri e le attese delle famiglie, di tutte le donne e gli uomini. È il tempo di li… - FigliContesi : RT @LaFionda2020: Leggi su 'La Fionda': DONNE ED ECONOMIA DEI CONSUMI: UNA SPIEGAZIONE DEL PREDOMINIO Esiste una parentela stretta tra l'… - DReqvenge2020 : RT @DReqvenge2020: @MARTYMA00754943 Uomini, Donne che cercano e scavano negli inferni per portare alla luce la verità. Non finirò mai di di… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

Ieri, martedì 16 febbraio 2021, è stata registrata una nuova puntata diricca di colpi di scena. Protagonisti della registrazione i cavalieri Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato , che hanno sfiorato una rissa in studio . Le anticipazioni della nuova ...... con il supporto delle Nazioni Unite, nella lotta per garantire diritti civili alle, per ... Poi sono sopraggiunti altrie uno di loro, Papa Jean, le ha dato un bastone da mordere e ha ...Nel corso della puntata in onda nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio 2021, continuano a regalare colpi di scena la dama torinese e Maurizio G.Dopo il presunto flirt con Neymar, Chiara Nasti sembra aver trovato una nuova fiamma. Si tratta di Nicolò Zaniolo, il centrocampista ...