Trasparente e super-lusso! Passeggiata sobria per la figlia vip, ma la borsa non è per tutte: ha un prezzo impossibile (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti, la nuova Iena in un look strepitoso. Un esordio con il botto in un programma da sempre amatissimo dal pubblico di Italia 1. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha indossato la famosa divisa nera de Le Iene, dando a tutti la splendida notizia attraverso un post condiviso su Instagram. Ma non è finita qui per Aurora, che nelle ultime ore ha dato prova di essere anche una vera icona di stile. Con un solo post Aurora Ramazzotti è riuscita a spiazzare tutti: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”. Cascata di like e i commenti da parte di tutti, per una figlia d’arte che continua a crescere mettendosi in gioco: “Ti ci vedo benissimo nella trasmissione!”, ed effettivamente quello sembra essere davvero il suo posto. Sempre attiva sui social, la figlia di Eros e Michelle ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Aurora Ramazzotti, la nuova Iena in un look strepitoso. Un esordio con il botto in un programma da sempre amatissimo dal pubblico di Italia 1. Ladi Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha indossato la famosa divisa nera de Le Iene, dando a tutti la splendida notizia attraverso un post condiviso su Instagram. Ma non è finita qui per Aurora, che nelle ultime ore ha dato prova di essere anche una vera icona di stile. Con un solo post Aurora Ramazzotti è riuscita a spiazzare tutti: “Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stasera?”. Cascata di like e i commenti da parte di tutti, per unad’arte che continua a crescere mettendosi in gioco: “Ti ci vedo benissimo nella trasmissione!”, ed effettivamente quello sembra essere davvero il suo posto. Sempre attiva sui social, ladi Eros e Michelle ha ...

Fill071 : Non credo Giulia sia cretina da dire ste cose davanti alle telecamere. Però Giulia ha un difetto/qualità: è traspa… - Vanessa54195757 : Eli: ABITO CORTO,SCOLLATO O TRASPARENTE --> Tr014, V4ll3tt0p0l1, ama farsi vedere mezza nuda, mangia uomini. ABIT… - TopOfferteNet : MINIMO STORICO SUPER PREZZO Kipling Totepack, Tote Bag Unisex-Adulto, Trasparente, 18x57x37 cm [#CasaECucina] 1… - C3vLocke : @edomingardi @super_pio @dcalpirela @cris_cersei no, è che non dànno i dati in modo trasparente. bisogna cercarseli - GiacomoS20 : @BracaliM Infatti grazie al super commissario Arcuri è tutto trasparente!!!! Ma dove vivete!!?? -