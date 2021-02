Nuove restrizioni in arrivo, sei regioni rischiano la zona arancione: quali sono (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ci sono sei regioni italiane che rischiano la zona arancione da venerdì 19 febbraio, ovvero dopo il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute mentre il governo Draghi ragiona attorno all’ipotesi di un lockdown totale. Le regioni in questione sono Lombardia, Lazio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Ciseiitaliane chelada venerdì 19 febbraio, ovvero dopo il monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute mentre il governo Draghi ragiona attorno all’ipotesi di un lockdown totale. Lein questioneLombardia, Lazio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

