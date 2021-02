Le sedi della Regione s’illuminano per l’avvio della fase 2 dei vaccini (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 39° piano di Palazzo Lombardia e il 31° di Palazzo Pirelli verranno illuminati di verde giovedì 18 febbraio, in occasione della partenza della fase 2 della campagna vaccinale anti-Covid. La giornata segna l’avvio della somministrazione dei vaccini contro il coronavirus alle persone con più di 80 anni. L’illuminazione dei due Palazzi, ben visibile dall’imbrunire, è parte della campagna di sensibilizzazione della Regione a favore della vaccinazione anti-Covid, rivolta ai cittadini lombardi L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il 39° piano di Palazzo Lombardia e il 31° di Palazzo Pirelli verranno illuminati di verde giovedì 18 febbraio, in occasionepartenzacampagna vaccinale anti-Covid. La giornata segnasomministrazione deicontro il coronavirus alle persone con più di 80 anni. L’illuminazione dei due Palazzi, ben visibile dall’imbrunire, è partecampagna di sensibilizzazionea favorevaccinazione anti-Covid, rivolta ai cittadini lombardi L'articolo BergamoNews.

hispaunique : @Quirinale @Palazzo_Chigi Chiedo rispetto e decoro nell'abbigliamento degli eletti della Lega. La spilla è un'offes… - montaldo100 : RT @Bombshell______: ????VOTATE STEFANIA???? Perché ve lo giuro vedere le facce compiaciute di Dayane, MTR alla sua uscita non mi va propr… - AnnaRitaBacci1 : RT @Bombshell______: ????VOTATE STEFANIA???? Perché ve lo giuro vedere le facce compiaciute di Dayane, MTR alla sua uscita non mi va propr… - Chiara200212 : RT @Bombshell______: ????VOTATE STEFANIA???? Perché ve lo giuro vedere le facce compiaciute di Dayane, MTR alla sua uscita non mi va propr… - Bombshell______ : ????VOTATE STEFANIA???? Perché ve lo giuro vedere le facce compiaciute di Dayane, MTR alla sua uscita non mi va pr… -