Governo | Caliendo Fi | ' non chiedo riforme giustizia ma rivoluzione culturale'

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Vorrei fare poi un appello alla neo ministra della, Cartabia: Non ledi faree basta, occorre prima di tutto fare unae le faccio un esempio concreto. L'avviso di garanzia torni ad avere il suo significato originale, smetta di essere una sorta di anticipazione di condanna per l'avvisato. E poi, il carcere diventi davvero luogo di rieducazione del condannato. E spero che in questo percorso che lei si assume, la stampa le possa esser di aiuto”. Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Giacomo, intervenendo in Aula dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Ma non si esclude nemmeno la possibilità di far sedere su quella poltrona un altro ex, Giacomo, già vice durante ilBerlusconi IV. Gli Esteri potrebbero invece essere stati promessi ...... difesa a spada tratta dal M5s, ma ci si aspetta che il, con la neo ministra Marta Cartabia,... dove si registrano ancora tensioni, si citano per lo più senatori come Pichetto Fratin,, ...Nelle ore in cui Mario Draghi prepara il discorso sulla fiducia che pronuncerà mercoledì in Parlamento, la sua larghissima maggioranza è già solcata da conflitti, accuse reciproche, distinguo. L'invit ...TRIESTE. Archiviata non senza polemiche la composizione del Governo di Mario Draghi, adesso, tanto a sinistra quanto a destra, si apre la partita della caccia ai posti di viceministro e sottosegretari ...