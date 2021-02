Gazzetta: per stilare l’elenco dei convocati per il Granada, Gattuso dovrà saccheggiare la Primavera (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piove sul bagnato, in casa Napoli. Ieri l’ennesimo stop per infortunio, quello di Andrea Petagna. Sono ormai 10 i giocatori su cui Gattuso non può contare, tra Covid e infortuni di vario genere. Per stilare l’elenco dei convocati per il Granada, partita in programma domani sera, scrive la Gazzetta dello Sport, il tecnico dovrà ricorrere necessariamente ad aggiunte dalla Primavera. “dovrà fare la conta Rino Gattuso prima di compilare l’elenco dei convocati per Granada. Sicuramente dovrà saccheggiare la formazione Primavera per arrivare a un numero sufficiente per coprire anche le presenze in panchina”. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Piove sul bagnato, in casa Napoli. Ieri l’ennesimo stop per infortunio, quello di Andrea Petagna. Sono ormai 10 i giocatori su cuinon può contare, tra Covid e infortuni di vario genere. Perdeiper il, partita in programma domani sera, scrive ladello Sport, il tecnicoricorrere necessariamente ad aggiunte dalla. “fare la conta Rinoprima di compilaredeiper. Sicuramentela formazioneper arrivare a un numero sufficiente per coprire anche le presenze in panchina”. L'articolo ...

